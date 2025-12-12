Zástupcovia chorvátskeho Jadranského naftovodu (Janaf) Vladislav Veselica a Ivan Barbarić sa v Budapešti stretli s predstaviteľmi MOL Group na čele so starším viceprezidentom Szabóom Szabolcsom Pálom. Podľa stanoviska Janaf bol odborný rokovací tím konštruktívny a obidve strany sa dohodli na pokračovaní príprav novej zmluvy o transporte ropy na budúce obdobie.
Rokovania nadväzujú na predchádzajúce stretnutia z októbra a novembra, ktoré sa týkali dodávok ropy pre rafinérie MOL-u v Százhalombattte a Bratislave. Kapacita chorvátskeho ropovodu je 15 miliónov ton ročne, čo podľa chorvátskej strany postačuje na maximálne využitie maďarskej aj slovenskej rafinérie.
Napätie medzi krajinami však sprevádzajú spory o ceny tranzitu ropy, pričom Maďarsko aj Slovensko kritizovali Chorvátsko za ich údajné zvyšovanie. Zároveň sa rokovania odohrávajú v čase amerických sankcií voči ruským ropným spoločnostiam, čo ovplyvňuje aj transport neruskej ropy pre srbský NIS — doteraz najväčšieho obchodného partnera Janafu.