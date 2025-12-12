Predstavitelia Policajnej stanice Petrovec mali pre žiakov Základnej školy Jána Čajaka edukačnú prednášku. Vo vestibule školy sa so žiakmi rozprávali na dve dôležité témy: nedovolené používanie pyrotechniky a prevencia zneužívania omamných látok a alkoholu.
Predstavitelia polície poukázali žiakom na nebezpečenstvo, ktoré petardy, fakle či ohňostroje môžu zapríčiniť na zdraví detí, dospelých, ale aj zvierat, predovšetkým v čase vianočných a novoročných sviatkov.
Upozornili aj žiakov na škodlivosť používania drog a alkoholických nápojov a na spôsoby, ako sa ochrániť pred týmito rizikami.