V sobotu 13. decembra 2025, práve na Luciu, v Kulpíne usporiadajú Miestne spoločenstvo Kulpín a kulpínske združenia tradičné Vianočné trhy.
Predajné stánky budú na vchode do kulpínskeho kaštieľa, čiže do Muzeálneho komplexu v Kulpíne. Začiatok Vianočných trhov je o 15. hodine popoludní.
Okrem stánkov, kde budú výrobcovia ponúkať svoje produkty, usporiadajú tu organizátori aj príležitostný kultúrno-umelecký program.
Usporiadatelia pozývajú všetkých Kulpínčanov a hostí zblízka aj zďaleka, aby navštívili toto jedinečné koncoročné sviatočné podujatie v Kulpíne v ústrety vianočným sviatkom.