Kolkári a kolkárky z Kovačice ukončili súťaže v jesennej časti majstrovstiev. Od predsedu Kolkárskeho klubu Slávia Tomáša Siromu sa dozvedáme, že konečné umiestnenie mužského tímu a dvoch ženských súťažných tímov je dobré, ale cieľom je dosiahnuť ešte lepšie výsledky.
Mužský tím KK Slávia Okno jesennú časť sezóny v Prvej lige Srbska – skupina Vojvodina ukončil na 3. mieste so získanými 14 bodmi, čo je o dva body menej od prvého Korduna z Kljajićeva a druhého Apatínu.
Členky ženského tímu KK Slávia súťažia v Superlige Srbska a po deviatich odohratých kolách umiestnené sú na 3. mieste spomedzi desať klubov. Kolkárky Slávie majú 14 bodov, čo je len o dva body menej od prvých dvoch klubov, Alimenta Nový Sad a Kika 0230 Kikinda.
Druhý ženský tím od tohto roku súťaží pod menom SU Kovačica (Športové združenie Kovačica) v rámci Prvej ligy Srbska – skupina Vojvodina a jesennú časť ukončili na 3. mieste s 11 bodmi. Na prvom mieste sú kolkárky Spartaka z Debeljače (13 bodov) a na druhom mieste sú členky ŽKK Sriem z Rumy (12 bodov).
Jarná časť kolkárskych majstrovstiev sa začne v druhej polovici januára 2026. Zimnú prestávku kolkári a kolkárky z Kovačice využijú na tréningy a v prípravnom období sa v tunajšej kolkárni budú konať aj rôzne turnaje. V nedeľu 14. decembra v Kovačici sa usporiada republiková súťaž pre mužsko-ženské tandemy a v priebehu decembra bude prebiehať aj obvodová súťaž jednotlivcov pre Južný Banát.