V nedeľu 14. decembra o 18. hodine sa v Dome kultúry 3. októbra uskutoční 27. ročník Festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí. Tohtoročného festivalu sa zúčastní 18 mladých interpretov, 15 skladateľov a 16 textárov.
Sólistov z Kovačice, Padiny, Kysáča, Hložian a Kulpína bude na hudobnom podklade sprevádzať 100-členný žiacky zbor Základnej školy Mladých pokolení pod taktovkou Pavla Tomáša st., učiteľa hudby na dôchodku.
Piesne bude hodnotiť odborná porota v zložení Marijana Veselinovićová, Katarína Kalmárová a Ivan Babka.
Organizátormi festivalu sú tamojší Dom kultúry, tiež základná škola, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, NRSNM a Obec Kovačica. Festival sa bude realizovať za finančnej podpory Obce Kovačica a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.