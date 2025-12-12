Po úvodných troch kolách ligovej fázy UEFA Europa League 2025/2026 sa zdalo, že je play-off pre Crvenu zvezdu nedosiahnuteľná. Belehradčania súťaž otvorili remízou na domácej pôde so škótskym Celticom 1 : 1 a potom nasledovali dve neúspešné portugalské epizódy – najprv prehra proti Portu a potom aj proti Brage.
Po troch kolách tak mal náš predstaviteľ iba bod na svojom konte. Triumf vo štvrtom kole doma nad veľmi dobrým francúzskym celkom Lille bol nevyhnutnosťou a horko-ťažko k nemu Crvena zvezda aj prišla.
V piatom kole tiež doma Belehradčania zápas s rumunským klubom FCSB skončili s desiatimi hráčmi na trávniku, ale predsa aj v tom dueli dosiahli triumf.
Posledný duel pred zimnou prestávkou hrala Crvena zvezda vo štvrtok v Rakúsku a za rivala v Grazi mala tamojší Sturm. Dosiahli červeno-bieli aj tretí triumf po sebe a to rovnakým výsledkom, minimálne 1 : 0.
Tak po šiestich kolách je situácia celkom iná, ako po spomenutom treťom, keď mal náš celok iba bod.
Po troch výhrach sa Crvena zvezda celkom konsolidovala a má 10 bodov. Rovnaký počet získali aj Viktória Plzeň, Panathinaikos a Genk, ibaže tieto kluby majú lepší gólový pomer a preto sú na vyšších pozíciách.
Každopádne to pred pokračovaním súťaže koncom januára vyzerá dosť sľubné, lebo teraz má Crvena zvezda trojbodový náskok pred mužstvami, ktoré sú pod čiarou a mimo play-in miest.
V stretnutí so Sturmom hrala znovu Crvena zvezda celkom dobre a dojem je, že počas najväčšej časti zápasu kontrolovala situáciu. S právom gól nebol uznaný v 52. minúte, ale už v 55. po rohovom kope presne hlavičkoval kapitán Ivanić a stanovil už vtedy, ako sa ukázalo, konečný výsledok.
Pre Sturm bola dopískaná aj penalta, ale po intervencii VAR rozhodcov bolo rozhodnutie zrušené. Belehradčania získali cenné tri body a v dobrej atmosfére odchádzajú na prestávku.
Súťaž pokračuje koncom januára
Ďalším rivalom a to 22. januára znovu za chotárom bude švédske Malmö FF, ktoré má iba bod a len teoretickú šancu postúpiť.
Vo štvrtok Švédi totiž prehrali proti Portu a momentálne sú na predposlednom mieste.
Slabšia je len francúzska Nice, ktorá vo všetkých súbojoch prehrala a zatiaľ je jediným celkom, ktorý ani teoretickú šancu na postup nemá.
Eventuálnym problémom pre Crvenu zvezdu môže byť to, že po stretnutie s Malmö FF bude na prestávke a pred tým zápasom posledné súťažné vystúpenie bude mať v rámci našej Superligy 20. decembra.
To znamená, že bez súťažných duelov budú červeno-bieli celý mesiac, čo môže byť potenciálnym problémom, ale preto by túto situáciu muselo vedieť riešiť vedenie klubu a odborný štáb.
Po švédskej epizóde vystúpi Crvena zvezda v poslednom kole proti španielskej Celte doma.
Celok z mesta Vigo, bez ohľadu na to, že pri losovaní bol v najslabšej výkonnostnej skupine, hrá veľmi dobre. Samozrejme, nie sú neprekonateľní – dokonca sú nižšie umiestnení ako Crvena zvezda a majú o bod menej.
Treba sa však dobre pripraviť na 7. kolo, dosiahnuť eventuálne ešte jeden pozitívny výsledok a potom už doma, v poslednom kole proti Celte eventuálne bojovať o Top 8, ktoré veru nie je ďaleko, ako sa zdalo počas včasnej jesene a spomenutých neúspechoch.
V čele tabuľky sú Lyon, Midtjylland a Aston Villa – získali 15 bodov a medzi ôsmimi najlepšími nasledujú aj Real Betis, Freiburg, Ferencváros, Braga a Porto.
Do konca ligovej fázy a po zohratí pozostávajúcich dvoch kôl sa situácia pravdepodobne bude ešte meniť.