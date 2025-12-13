Dňa 11. decembra 2025 vo veľkej sále Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa uskutočnila verejná informačná prezentácia o pripravovanom súbehu, ktorú vyhlasuje Ministerstvo baníctva a energetiky v súvislosti s verejnou výzvou na spolufinancovanie opatrení energetickej sanácie domov a bytov na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2025.
Bola to príležitosť pre občanov bližšie sa oboznámiť s podmienkami a postupom prihlásenia sa na súbeh.
Na úvod prezentácie súbehu prítomným sa prihovorila predsedníčka obce Viera Krstovská a predstavila prítomným občanom cieľ a základné charakteristiky projektu.
Predsedníčka komisie pre energetickú sanáciu Obce Báčsky Petrovec Blanka Faboková-Širková potom pokračovala v zohľadnení a prezentáciou nadchádzajúceho súbehu prítomných podrobnejšie oboznámila s podmienkami a postupom prihlasovania sa na súbeh. V sieni boli prítomní aj ostatní členovia tejto komisie.
Faboková-Širková zohľadnila, že súbeh, ktorý dnes schváli Obecná rada a nadobudne platnosť 22. decembra, bude trvať 45 dní a v tejto lehote sa možno prihlásiť do viacerých sekcií tohto súbehu. Ten sa týka výmeny okien a dverí, izolácie múrov, striech, výmenu kotlov na biomasu, pelety a brikety, ako aj uvádzanie teplotných púmp a solárnych kolektorov.
Okrem iného, subvencie budú hradené do 50 percent pre bežných občanov a v každej kategórii do stanoveného finančného limitu a pre sociálne ohrozených občanov subvencie budú hradiť aj do 90 percent objednaných prác.
Všetky podrobné informácie o verejnej výzve budú čoskoro zverejnené na webovej stránke obce.