Knihy z tzv. živého fondu od rôznych vydavateľov zo Slovenska doputovali aj do knižnice Miestneho odboru Matice slovenskej v Begeči.
Tento knižný dar si prevzali aj Slováci v Begeči a o tom sa vyjadrili takto:
„Naša malá knižnica v rámci nášho Miestneho odboru Matice slovenskej v Begeči obsahuje vyše 550 kníh pre deti aj dospelých. Nedávno sa náš knižničný fond významne rozšíril vďaka štedrému daru Krajanského múzea Matice slovenskej zo Slovenska, ktoré nám poslalo nádherné knihy a obohatilo našu knižnicu. Týmto vyjadrujeme úprimnú vďaku za tento dar a za úžasnú spoluprácu, ktorú sme nadviazali, a ktorá má pre nás veľký význam pri uchovávaní a rozvíjaní kultúrneho dedičstva a identity.“