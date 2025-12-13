V priestoroch NVU Hlas ľudu sa dnes konalo slávnostné odovzdanie plakiet Naj Slovák, Naj Slovenka, Naj kolektív za rok 2025.
Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu udeľuje túto cenu už po tretíkrát. Prítomným sa na začiatku podujatia prihovorili riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová a predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská.
Osobitne privítali zástupcu predsedu Obce Odžaci Srđana Simića, predstaviteľku Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Nevenu Baštovanovićovú, koordinátorku Výboru pre kultúru NRSNM Svetlušu Hlaváčovú, koordinátorku Výboru pre informovanie NRSNM Aničku Chalupovú, predsedníčku Správnej rady NVU Hlas ľudu Danielu Lazorovú a predsedníčku Dozornej rady NVU Hlas ľudu Ankicu Benkovú.
Plakety boli udelené v piatich kategóriách.
Za spoločenské angažovanie plaketu získalo medzinárodné podujatie Klobásafest. V kategórii podnikateľstvo plaketu získal Miroslav Čeman Čepsi z Kulpína. Za humanitárnu činnosť bol ocenený Oltárny krúžok žien Tabita zo Starej Pazovy. Galéria Babka z Kovačice si odniesla ocenenie za kultúru a v kategórii šport a zábava sa Naj Slovákom stal Vladimír Krnáč z Báčskeho Petrovca.
Ocenenia odovzdali riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová a predsedníčka správnej rady NVU Hlas ľudu Daniela Lazorová.