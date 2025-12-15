Novoročný program pre najmladších v Starej Pazove sa konal v piatok 12. decembra v tamojšej divadelnej sále. Organizátorom v poradí 18. Zimných radovánok bolo Stredisko pre kultúru Stará Pazova. Zimné radovánky patria medzi tradičné podujatia pre deti, ktoré zahŕňajú novoročné programy, zábavu a hry počas posledného mesiaca v roku, keď sa miestni obyvatelia spolu so svojimi ratolesťami zabávajú pred Vianocami a Novým rokom.
V programe, ktorý moderoval Bane Rosić, sa zúčastnili škôlkari a žiaci zo základných škôl z územia Staropazovskej obce. Účastníkov a publikum najprv privítala a pozdravila Libuška Lakatošová, riaditeľka Strediska pre kultúru Stará Pazova. Po vystúpení chóru s novoročnými piesňami sa so svojimi bodmi predstavili deti z Predškolskej ustanovizne Poletarac Stará Pazova z troch objektov v Novej a Starej Pazove. S choreografiou Zvončeky radosti vystúpili aj škôlkari zo slovenskej skupiny z objektu pri ZŠ hrdinu Janka Čmelíka.
Nechýbal ani prednes umeleckého slova a v plnej divadelnej sále sa obecenstvu predstavili aj členovia baletného štúdia Adagio a tanečného štúdia Dance. Na novoročnom hudobno-zábavnom podujatí vystúpili aj mladučké talentované speváčky zo ZŠ hrdinu Janka Čmelíka – dueto Anna Opavská a Nina Machová, ako aj sólistky s chórom Mila Petrićová a Lea Jašová.
Na Zimných radovánkach v Starej Pazove si účastníci programu i obecenstvo užili krásnu sviatočnú náladu.