Prezident Aleksandar Vučić dnes prevzal poverovacie listiny od novovymenovaných veľvyslancov akreditovaných v Srbsku. Poverovacie listiny mu odovzdali veľvyslanci Libanonu Youssef Jabre, Kuby Pavle Orencio Díaz Enández, Bulharskej republiky Angel Angelov a Ghany Kwesi Ahivo.
Pri stretnutí s libanonským veľvyslancom Vučić vyjadril vďaku Libanonu za rešpektovanie územnej celistvosti Srbska a zdôraznil význam ďalšieho rozvoja bilaterálnych vzťahov, najmä v súvislosti s blížiacim sa 80. výročím nadviazania diplomatických vzťahov. Poukázal aj na účasť srbských ozbrojených síl v misii UNIFIL ako na dôležitý prvok vzájomnej dôvery.
Prezident sa stretol aj s veľvyslancom Kuby, s ktorým hovoril o posilňovaní priateľských vzťahov a pokračovaní spolupráce po návšteve kubánskeho prezidenta Miguela Díaza-Canela Bermúdeza v Srbsku v roku 2023.
Pri prijatí poverovacích listín od veľvyslanca Bulharska Vučić zdôraznil pripravenosť Srbska prehlbovať hospodársku spoluprácu a podporovať vzájomný dialóg.
S ghanským veľvyslancom prezident poukázal na tradične priateľské vzťahy medzi Srbskom a Ghanou a vyjadril presvedčenie, že existuje priestor na rozšírenie spolupráce najmä v oblasti hospodárstva, vzdelávania a výmeny poznatkov.