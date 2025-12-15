Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica dlhodobo podporuje sekcie zamerané na zachovávanie tradičného tanečného, speváckeho a hudobného repertoára Slovákov v Pivnici. Jednou z jeho priorít je budovanie vlastného ľudového orchestra, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou folklórnych vystúpení a festivalových programov.
V tomto roku spolok rozšíril svoje hudobné vybavenie o štyri nové husle, ktoré budú slúžiť pri formovaní mladého ľudového orchestra. S mladými hudobníkmi sa už pravidelne realizujú skúšky pod vedením Maríny Glumcovej, čo vytvára pevné základy pre vznik aktívnej a stabilnej hudobnej zložky spolku.
Cieľom SKUS Pivnica je postupne zabezpečiť kompletné nástrojové vybavenie ľudového orchestra, aby bol čo najsilnejší a schopný samostatného fungovania. Kúpa huslí prirodzene nadväzuje na predchádzajúce zadováženie nového cimbalu a kontrabasu a zapadá do dlhodobej koncepcie rozvoja hudobnej zložky spolku.
Zakúpenie štyroch huslí bolo realizované s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za čo vedenie spolku vyslovuje poďakovanie.