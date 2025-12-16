V Padine sa už po druhý raz konal Šljok fest, festival venovaný propagácii pálenky, ktorý aj v tomto roku prilákal mimoriadny záujem účastníkov.
Na podujatie bolo prihlásených viac ako 200 vzoriek pálenky od výrobcov z rôznych častí Srbska a regiónu, čím festival prekonal očakávania organizátorov.
Odborná komisia na čele so známym degustátorom Nemanjom Stevanovićom posúdila kvalitu prihlásených vzoriek. Najúspešnejší výrobcovia boli ocenení na slávnostnej ceremónii, ktorá sa uskutočnila v sobotu 13. decembra v pohostinskom zariadení Hole v Padine.
Absolútnymi víťazmi sa stali Ivica Jakovljević Grnčarski so slivovicou barikovanou viac ako tri roky, Zoran Novaković s dulou z roku 2016 a Boris Gaković s hruškovicou (odrody Williams) z roku 2024.
Podujatie bolo otvorené pre verejnosť a návštevníci mali príležitosť ochutnať rôzne druhy páleniek zo všetkých kútov Srbska a regiónu.