Facebooková stránka Mamy Petrovčanky v spolupráci s Červeným krížom Báčsky Petrovec chystá dedka Mráza aj pre sociálne slabšie stojacich spoluobčanov.
V súvislosti s tým na sociálnych sieťach uverejnili oznam:
„Milé mamy, aj tohto roku v spolupráci s Červeným krížom a so Strediskom pre sociálnu prácu na Vianoce potešíme darčekmi deti zo sociálne slabších rodín v našej obci.
Každý darček má byť zabalený v škatuli od topánok a v darčekovom papieri, a má obsahovať detskú kozmetiku, sladkosti a prípadne hračku, knihu (nové).
Potrebujeme rozdeliť 100 darčekov. Kto má záujem pomôcť, môže sa prihlásiť do inboxu Hane Pavlovovej alebo Irene Lomenovej. Napíšeme vám, aký darček môžete pripraviť.
Darčeky je potrebné odniesť do Červeného kríža (Kulpínska 13, Báčsky Petrovec), každý pracovný deň od 9. do 14. h, od 8. 12. 2025 a najneskôr v pondelok 22. 12. 2025. Ďakujeme!“
Dedko Mráz do petrovského Červeného kríža by mal prísť v utorok 23. decembra predpoludním.