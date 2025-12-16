Obec Kovačica vyhlásila už štvrtú výzvu na podporu zlepšenia energetickej efektívnosti domácností. Občania môžu získať finančnú podporu na realizáciu opatrení, pričom sociálne zraniteľné skupiny majú možnosť spolufinancovania až do výšky 90 percent.
Text výzvy bol zverejnený na oficiálnej webovej stránke obce 12. decembra 2025. Podávanie žiadostí sa začne 19. januára a žiadosti doručené pred týmto termínom nebudú posudzované. Jedna osoba môže podať jednu žiadosť.
V minulom roku bola podpora energetickej efektívnosti schválená pre 28 domácností. Od začiatku realizácie programu ju získalo takmer 100 domácností. Projekt sa uskutočňuje v spolupráci Obce Kovačica a Ministerstva baníctva a energetiky.
Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na webovej stránke Obce Kovačica: kovacica.org/showpage/884.