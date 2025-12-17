Predstavitelia Žiackeho parlamentu v staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka prejavili iniciatívu na usporiadanie novoročného bazára, čo kolektív školy v čele s riaditeľkou Irenou Stojšićovou z celého srdca podporil. Novoročný bazár sa konal v utorok 16. decembra vo večerných hodinách v aule školy a vládla tam sviatočná atmosféra, plná žiackych úsmevov, kde si početní návštevníci mohli kúpiť kreatívne žiacke výrobky.
Všetky zozbierané peňažné prostriedky z predaja výrobkov budú rozdelené na úrovni tried a žiaci sa so svojimi učiteľmi a triednymi profesormi dohodnú, na ktoré účely ich spotrebujú. Napríklad na kúpu zmrzliny a sladkostí na výletoch, spoločný odchod do kina a podobne. Ako hovoria, možnosti sú neobmedzené, keď jestvuje dobrá vôľa.
Všetci návštevníci bazára podporili snahu žiakov tejto základnej školy a cieľom tohto podujatia bolo vyzývanie na jednotu, kamarátstvo, solidaritu, empatiu a ľudskosť medzi žiakmi a triedami. Žiaci so svojimi kreatívnymi výrobkami urobili pekné skutky a všetci prítomní sa kochali v krásnej predvianočnej a novoročnej atmosfére.