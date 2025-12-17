MOMS Hložany organizuje ďalšie podujatie v Hložanoch. Matičiari pripravili výstavu fotografií Hložany vo fotoobjektíve, jej štvrtú edíciu, a otvorenie usporiadajú zajtra večer (štvrtok 18. decembra 2025) o 17. hodine v miestnostiach MOMS Hložany.
Výstavu historických fotografií alebo už zo súčasnosti MOMS Hložany pravidelne usporadúva k niektorému z dedinských sviatkov. Novú expozíciu predstavia verejnosti v Hložanoch i tentoraz z príležitosti vianočných sviatkov.
Vlani na tretej edícii tejto výstavy verejnosti ponúkli práce štyroch autorov. Boli to: Vladimír Greksa, Zuzana Dudková, Mária Melichová a Milina Balážová. Ide o fotografické zábery z Hložian a jeho okolia, ako aj umelecké fotografie tunajšej flóry a fauny. Títo autori nie sú profesionáli, fotografujú zo záľuby. Vlaňajšia expozícia výstavy Hložany vo fotoobjektíve ponúkla 43 páčivých záberov.