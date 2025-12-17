Dnes sa koná 14. zasadnutie Zhromaždenia AP Vojvodiny. Hlavným bodom rokovacieho programu je rozpočet pokrajiny na nasledujúci rok, ako aj správa o čerpaní rozpočtu za prvých deväť mesiacov tohto roku.
Návrh rozpočtu AP Vojvodiny na rok 2026 je naplánovaný v celkovej výške 59,03 miliardy dinárov a fiškálny deficit sa predpokladá na úrovni 3,66 miliardy dinárov, ktorý bude krytý kombináciou nového zadlženia a prenesených prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Podľa slov predsedu Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálinta Juhásza ide o nižší rozpočet v porovnaní s aktuálnym rokom. Dôvodom je podľa neho najmä menší objem prenesených prostriedkov a na druhej strane pokles výnosu z dane z príjmov zo strany spoločnosti NIS. „Dúfam, že sa situácia okolo tejto spoločnosti čoskoro vyrieši, čo pozitívne ovplyvní rozpočet AP Vojvodiny. V budúcom roku by sme tak mohli rozpočet korigovať, teda navýšiť ho,“ povedal predseda Juhász.
Keď ide o realizáciu rozpočtu na obdobie január – september 2025, rozpočet bol realizovaný v objeme 36,96 miliardy dinárov, čo predstavuje 54,53 % ročného plánu vo výške 67,79 miliardy dinárov. Takáto úroveň realizácie poukazuje na miernu dynamiku čerpania prostriedkov, pričom medzi jednotlivými priamymi rozpočtovými používateľmi existujú výrazné rozdiely. Z hľadiska podielu na celkových realizovaných výdavkoch bola najväčšia časť prostriedkov čerpaná prostredníctvom Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo, Pokrajinského sekretariátu pre financie a Správy pre kapitálové investície AP Vojvodiny.
Vysoký podiel na čerpaní však neznamená automaticky aj vysoký stupeň realizácie plánu. Najúspešnejšími v realizácii plánovaných prostriedkov v sledovanom období boli: Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež, ktorý realizoval až 84,55 % svojho ročného plánu, ďalej nasleduje Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo s realizáciou 78,23 %, Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus a ochranu životného prostredia (74,79 %) atď. Najslabšia realizácia sa vzťahuje na kapitálové projekty a vysoké školstvo. Napr. Riaditeľstvo pre hmotné rezervy AP Vojvodiny realizoval iba 20,22 % plánu.
Poslanci budú rokovať aj o personálnom pláne na nasledujúci rok a témach z oblasti zdravotníctva – konkrétne o preventívnych skríningových programoch, skvalitňovaní zdravotných služieb pre deti s vývinovými poruchami, ako aj o programoch včasnej diagnostiky a liečby rôznych ochorení.