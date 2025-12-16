V staropazovskom cirkevnom zbore sa už tradične počas adventného obdobia konajú početné programy. V tretiu adventnú nedeľu – 14. decembra – sa v kostole uskutočnil ekumenicko-diakonický koncert, na ktorom vystúpili nielen domáci, ale aj hostia.
Predstavili sa Spevácka skupina Primavera zo Starej Pazovy s dirigentom Pavlom Kadlečíkom, Ruský komorný zbor Nasleđe z Nového Sadu s dirigentom Tiborom Musaevom, Komorný zbor Zvony zo Selenče s dirigentom Jurajom Súdim st. a zbor sv. Cecilija zo Zemunu s dirigentkou Ninou Fuštakovou.
Po uvítacích slovách Igora Feldyho, seniora sriemskeho a farára staropazovského, zapálili pred koncertom tri adventné sviece na venci Jozo Duspara, dekan zo Zemunu, a Vladimir Lovás ml., farár kysáčsky. Koncert duchovných piesní, v ktorom dominovali vianočné skladby, sa uskutočnil za prítomnosti početných veriacich. V príhovoroch sa hostia aj hostitelia zmienili o vystúpení speváckych skupín a zborov z rozličných konfesií a národov, ktoré zaspievali piesne vo viacerých jazykoch – všetko na slávu Božiu.
Dojímavý bol aj spoločný spev účinkujúcich na koncerte, ako aj vystúpenie tamojšieho operného speváka Borisa Babíka, ktoré predstavovalo osobitnú krásu a podstatu ekumenického koncertu.
Okrem krásneho umeleckého zážitku mal koncert aj humanitárny ráz. Zozbierané finančné prostriedky budú venované adoptovaným sirotám na diaľku v Keni v Afrike na ich ďalšie školenie.
Na štvrtú adventnú nedeľu – 21. decembra je naplánovaný tradičný Vianočný bazár na novej fare v popoludňajších hodinách. Bude to vhodná príležitosť zakúpiť si rôzne ozdoby a zaujímavé výrobky pred vianočnými a novoročnými sviatkami, ako aj stretnúť sa so známymi a príbuznými. Vianočný bazár bude mať taktiež humanitárny ráz a časť z predaja výrobkov bude venovaná dvom sirotám.