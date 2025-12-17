Dnes zasadali aj výborníci Zhromaždenia Mesta Nový Sad, ktorí rokovali aj o mestskom rozpočte na nasledujúci rok. Ten je naplánovaný v objeme 48,1 miliardy dinárov. Podľa primátora Nového Sadu Žarka Mićina ide o najvyšší rozpočet v histórii mesta.
Ako pred zasadnutím uviedol, v nasledujúcom roku budú tieto prostriedky vložené do početných veľkých projektov. Tie zahŕňajú strategické investície do zásobovania vodou, výstavbu materskej školy v lokalite Jugovićevo a novej školy pre 600 žiakov. Zároveň avizoval, že od nasledujúceho školského roka budú mať všetci novosadskí žiaci základných škôl bezplatné učebnice.
„Pokračujeme v úprave štvrte Almašský kraj. V Begeči budujeme kanalizačnú sieť a čističku odpadových vôd, vo Veterniku kanalizáciu, dokončujeme čističku v Rumenke a začíname s výstavbou zariadenia v Čeneji. Rekonštruujeme kultúrne domy v Ledinciach a Budisave, objekty miestnych spoločenstiev v Kysáči, Begeči a Bukovci. Dokončíme cyklistickú trasu Nový Sad – Rumenka – Irmovo – Kysáč – Čenej. Urobíme parkové a terénne úpravy nad podzemnou verejnou garážou v Ulici Modene a v jej okolí, a dodatočne upravíme priestor nad garážou pri Banovine,” povedal okrem iného primátor Mićin.
Výborníci rokujú aj o rozhodnutí o zvýšení mestských poplatkov, znížení účtov za komunálne služby pre rodiny s tromi a viacerými deťmi a pre vojnových veteránov, ako aj o vypísaní konkurzov na posty riaditeľov podnikov JGSP Nový Sad a JKP Informatika.