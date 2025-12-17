V Belehrade sa uskutočnilo 25. Belehradské ekonomické fórum, ktoré sa koná v čase výrazných globálnych zmien a zameriava sa na podporu hospodárskeho rastu, inovácií a regionálnej spolupráce. Fórum je významnou platformou pre diskusiu o verejných politikách a ekonomickej stratégii, na ktorej sa zúčastňujú predstavitelia politiky, hospodárstva aj medzinárodných inštitúcií.
Na podujatí zaznelo, že hrubý domáci produkt Srbska sa od roku 2012 zvýšil z 33 na viac než 90 miliárd eur a do roku 2027 by mal presiahnuť 100 miliárd eur, čo predstavuje takmer trojnásobný rast. Dôraz sa kladie na vyváženú zahraničnú politiku, pokračovanie integrácie do EÚ a posilňovanie regionálnej spolupráce.
Odborníci upozornili, že pre ďalšie investície sú kľúčové silné inštitúcie, právny štát a rozvoj infraštruktúry, energetiky a vzdelávania, pričom Európska únia zostáva najdôležitejším obchodným partnerom západného Balkánu.