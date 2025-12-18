Výkonná rada riaditeľov Medzinárodného menového fondu (MMF) včera večer vo Washingtone rozhodla o úspešnom ukončení druhého preskúmania Nástroja na koordináciu politík, čo je aktuálny program s Republikou Srbsko, oznámila táto inštitúcia.
Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali po zverejnení správy zhodnotil, že prichádza vo chvíli, keď je pre Srbsko mimoriadne dôležité potvrdenie medzinárodnej finančnej inštitúcie o stabilite jeho ekonomiky a o úsilí vynaloženom na dokončenie všetkých reforiem.
„Výsledky Srbska ukazujú, že sme za 15 rokov prešli ťažkú cestu od bankrotu až po krajinu s investičným úverovým ratingom,“ uviedol Mali.
Dodal tiež, že len silná a stabilná ekonomika je dobrým základom pre ďalší udržateľný rast a že srbské hospodárstvo sa v tomto roku ukázalo ako odolné.