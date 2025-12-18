Včera sa v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov konalo tohtoročné posledné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM).
Predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková privítala prítomných a navrhla program rokovania. Keďže k programu ani k zápisniciam z 24. pracovnej a 25. elektronickej schôdze neboli žiadne pripomienky, členovia rady ich jednohlasne schválili a následne prerokovali celkovo 6 bodov programu.
Jednohlasne schválili plán a program Múzea vojvodinských Slovákov, ktorý spolu s finančným plánom predložila riaditeľka múzea Anna Séčová-Pintírová.
Jednohlasne schválili aj pravidlá festivalu Letí pieseň, letí a Rozspievané klenoty, ako aj viaceré rozhodnutia Výkonnej rady NRSNM týkajúce sa oblasti školstva.