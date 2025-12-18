Prezident Srbska Aleksandar Vučić privítal prezidenta Gruzínskej republiky Michaila Kavelašviliho, ktorý je na oficiálnej návšteve Srbska.
„Posilňovanie priateľských väzieb medzi našimi krajinami je kľúčové a nesmierne si vážime dôslednú a zásadovú podporu Gruzínska v medzinárodných organizáciách,“ uviedol prezident Vučić a dodal, že hlavnou témou stretnutia bolo posilnenie hospodárskeho partnerstva.
Po stretnutí prezident Vučić povedal, že čoskoro bude otvorené veľvyslanectvo Srbska v Tbilisi, zatiaľ čo gruzínsky prezident pripomenul, že diplomatické vzťahy medzi Srbskom a Gruzínskom pretrvávajú už 30 rokov. Zdôraznil, že Srbsko a Gruzínsko budú spolupracovať v mnohých oblastiach, ktoré sú prospešné pre obe krajiny.
„Rozprávali sme sa o vzťahoch v oblastiach výchovy a vzdelávania, ako aj o spolupráci týkajúcej sa mládeže. Vyzdvihol by som aj vaše skúsenosti, ktoré ste nadobudli vo vzťahoch s Európskou úniou,“ dodal Kavelašvili.