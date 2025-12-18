V nedeľu 7. decembra sa v Ćićevci konali Majstrovstvá Srbska v karate, ktoré boli poslednou súťažou tohto roka. Organizátorom podujatia bol Karate klub Shotokan Ći a na šampionáte sa predstavilo približne 500 súťažiacich z 30 klubov.
Karate klub Dolina reprezentovali štyria športovci, ktorí si aj napriek silnej konkurencii vybojovali spolu štyri medaily, pod vedením trénera Maria Boboša. O zlatú medailu sa postaral Gabriel Cicka, ktorý zvíťazil v disciplíne kata. Bronzové medaily získali Milica Bobošová, ktorá obsadila 3. miesto v kate, a Ivan Kotváš, ktorý vybojoval dve 3. miesta, v zápasoch aj v sparingu.