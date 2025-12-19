1741 – zomrel dánsky moreplavec Vitus Jonassen Bering, ktorého meno nesie ostrov, more a prieliv (Beringov prieliv) oddeľujúci Ameriku od Ázie. Narodil sa v auguste 1681.
1793 – francúzsky generál Napoleon Bonaparte vyhral svoje prvé veľké vojenské víťazstvo, porazil Angličanov a dobyl Toulon, čo bol prvý veľký krok v jeho vzostupe k moci vo Francúzsku v roku 1799.
1848 – zomrela britská prozaička a poetka Emily Jane Bronteová, autorka slávneho románu Búrlivé výšiny.
1863 – narodil sa v Liptovskom Jáne kritickorealistický spisovateľ a publicista Ján Čajak, autor románu Rodina Rovesných a noviel Pred oltárom či Z povinnosti. V roku 1919 založil slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci, kde pôsobil aj ako predseda literárneho a národopisného odboru Matice slovenskej vo vtedajšej Juhoslávii.
1863 – anglický vynálezca Frederick Walton dostal patent na linoleum.
1895 – z iniciatívy Profesorského spolku bolo v Belehrade založené Prírodovedné múzeum.
1918 – vo vtedajšom Československu bol prijatý zákon o osemhodinovom pracovnom čase.
1958 – Američanom sa podarilo dopraviť na obežnú dráhu Zeme prvý telekomunikačný satelit Score.
2018 – Donald Trump, vtedajší prezident USA, oznámil, že Spojené štáty americké porazili v Sýrii takzvaný Islamský štát.