V poradí tretí novoročný bazár na staropazovskom Gymnáziu Branka Radičevića sa uskutočnil včera v aule školy. Na 15 stánkoch žiaci predávali sladké pochúťky, ktoré pripravili s pomocou svojich rodičov. Vládla tam skutočná novoročná atmosféra plná úsmevov, družby a hudby. V rámci bazára vystúpil aj školský chór s novoročnou piesňou a túto krásnu predsviatočnú atmosféru si užili súčasní a bývalí žiaci, ich rodičia a súrodenci.
Novoročný bazár mal humanitárny charakter a celkovo sa na ňom vyzbieralo 64 140 dinárov. Sladkostí bolo skutočne veľa a po ukončení dvojhodinového podujatia ich žiaci odniesli na námestie, kde ich darovali deťom na klzisku.
Riaditeľka školy Ľudmila Rakočevićová povedala, že je celý kolektív hrdý na svojich žiakov, ktorí svojimi skutkami prejavili veľkú mieru humanity. Bazár sa konal na návrh Žiackeho parlamentu a s podporou všetkých zamestnancov gymnázia.