V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 15. decembra predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a koordinátorka pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová podpísali zmluvy so šiestimi štipendistami NRSNM na akademický rok 2025/2026.
Štipendium vo výške 10-tisíc dinárov na mesačnej úrovni sa bude vyplácať počas akademického roka 10 mesiacov. Štipendium získali študenti slovenského jazyka a literatúry, fakulty pre médiá a komunikácie, právnickej, poľnohospodárskej a technickej fakulty, a to z Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Kovačice a zo Starej Pazovy.
Jednorazovú finančnú podporu v hodnote 23.000,00 dinárov získali ďalší šiesti študenti slovenského jazyka a literatúry Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Podporu získali študenti z Báčskeho Petrovca, Kysáča, Kulpína, Lalite, Kovačice a zo Silbaša.
Cieľom projektu je zachovať Oddelenie slovakistiky a podporiť štúdium nášho materinského jazyka. Tento projekt finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
