Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes vyhlásil, že EXPO 2027 predstavuje generačný moment a príležitosť ukázať Srbsko svetu v tom najlepšom svetle, pričom zdôraznil, že takáto šanca sa nezopakuje najmenej ďalších 100 rokov.
V rozhovore so zástupcami miestnych samospráv z východného a južného Srbska o možnostiach prezentácie na tomto podujatí Macut uviedol, že súčasnej generácii sa už podobná príležitosť nenaskytne a Srbsko bude musieť čakať minimálne do roku 2127, aby opäť získalo takúto možnosť.
„Cez takýto typ podujatia sa dá dopracovať až k Olympiáde. Ak sa Srbsko ukáže v správnom svetle, vytvorí to trvalú hodnotu,“ povedal Macut.