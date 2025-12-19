Na rozdiel od Ligy majstrov a Európskej ligy, ktorých ligová časť v sezóne 2025/2026 vyvrcholí koncom januára, tretia najvýznamnejšia klubová súťaž – Konferenčná liga – uzavrela túto fázu už vo štvrtok. Rozdielom je tiež aj to, že v ligovej časti Ligy majstrov a Európskej ligy kluby zohrajú osem kôl a v Konferenčnej lige sa hrá šesť zápasov.
Po štvrtkových dueloch je situácia v tabuľke jasná. Pozície v elitnej osmičke, vďaka ktorým sa kluby vyhli prvému play-off, obsadili francúzsky Strasbourg, poľský celok Raków Częstochowa, AEK Atény, Sparta Praha, španielsky Rayo Vallecano, ukrajinský Shakhtar Doneck, nemecký Mainz a cyperský celok AEK Larnaca.
Tieto mužstvá sa automaticky kvalifikovali priamo do osemfinále Konferenčnej ligy 2025/2026. Celky na pozíciách 9 až 24 vystúpia v tzv. play-in kole a na ten spôsob sa ôsmi víťazi uvedenej fázy potom dostanú do osemfinále, kde za rivalov budú mať niektorí celok z Top 8 po ligovej časti.
Medzi klubmi, ktoré zohrajú prvé eliminačné kolo, je skutočne niekoľko zaujímavých mužstiev.
Z krajín nášho regiónu svojich predstaviteľov budú mať Slovinsko (Celje, ktoré vlani hralo až vo štvrťfinále tejto súťaže), Chorvátsko (Rijeka), tzv. Kosovo (Drita), Severné Macedónsko (Shkëndija), tiež Bosna a Hercegovina (Zrinjski Mostar).
Do eliminačného kola postúpil aj arménsky Noah, tiež fínsky KuPS – mužstvá, ktoré sú príjemným prekvapením tohto ročníka.
Pred zápasmi posledného kola bola situácia ešte otvorená nielen v boji o najvyššie priečky, ale aj o zostávajúce miesta zaručujúce postup. Eliminovaný je bratislavský Slovan, ktorý by sme mohli označiť za sklamanie turnaja. Hoci má slovenský celok celkom slušné mužstvo, jeho výkon na európskej scéne rozčaroval. Pravdou je, že v poslednom kole Slovan porazil doma švédsky BK Häcken výsledkom 1 : 0, ale to nestačilo na postup. Bratislavský klub získal len 6 bodov. Okrem triumfu v poslednom kole oslavoval ešte len raz – vo štvrtom kole tiež doma proti tímu Rayo Vallecano. Zažil Slovan aj štyri prehry – proti Strasbourgu doma na otvorení, ale aj všetky tri za chotárom, takže je práve slabé vydanie mimo Bratislavy najväčším dôvodom, prečo Slovan vypadol. Boli to neúspechy proti holandskému celku AZ, fínskemu KuPS a proti mužstvu Shkëndija.
Kluby ako Crystal Palace, Drita, Hamrun Spartans, KuPS, Rayo Vallecano, Samsunspor, Shelbourne, Shkëndija, Sigma Olomouc a Universitatea Craiova debutovali v skupinovej alebo ligovej fáze niektorej z hlavných súťaží UEFA. Hamrun Spartans sa stali vôbec prvým tímom z Malty, ktorý si zahral v skupinovej alebo ligovej fáze významnej súťaže UEFA.
V ligovej fáze bolo celkovo 29 národných asociácií. Poľsko sa stalo prvou krajinou, ktorá mala v skupinovej či ligovej fáze Konferenčnej ligy štyri kluby. Zároveň to bolo prvýkrát v histórii, čo v skupinovej alebo ligovej fáze ktorejkoľvek súťaže UEFA súťažili štyri poľské kluby.
Nový formát, platný od minulej sezóny, už neumožňuje tímom presun z Európskej ligy do Konferenčnej ligy po skončení ligovej fázy. Z tohto dôvodu obhajca trofeje, londýnska Chelsea, nemôže obhajovať svoj titul. Víťaz Konferenčnej ligy totiž automaticky postupuje do ligovej fázy Európskej ligy. Chelsea sa však do Ligy majstrov UEFA 2025/26 kvalifikovala už skôr na základe svojho umiestnenia v domácej lige, preto automatické miesto v Európskej lige nevyužila a prístupový zoznam musel byť upravený.
Prvé eliminačné kolo Konferenčnej ligy na programe bude v druhej polovici februára 2026, potom nasledovať budú osemfinále, štvrťfinále a semifinále. Finále sa odohrá v Red Bull Arene v nemeckom Lipsku 27. mája 2026. Víťaz sa automaticky kvalifikuje do ligovej fázy Európskej ligy pre sezónu 2026/2027.