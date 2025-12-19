Inštitút pre verejné zdravie Srbska Dr. Milana Jovanovića Batuta oznámil, že na území Srbska bolo v období od 8. do 14. decembra zaznamenaných celkovo 11 810 prípadov ochorení podobných chrípke.
Zaznamenaná incidencia je o 36,3 percenta vyššia v porovnaní s predchádzajúcim týždňom a o 75,6 percenta vyššia v porovnaní s rovnakým obdobím minulej sezóny.
Najväčší počet chorých je vo vekovej skupine od 0 do 4 rokov, kde bol zaznamenaný nárast o 30,65 percenta v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, ako aj vo vekovej skupine od 5 do 14 rokov, v ktorej je nárast 48,3 percenta.