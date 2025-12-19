V novosadskom Dunajskom parku bol včera slávnostne otvorený desiaty ročník podujatia Ľadový les. Veľké klzisko a početné kultúrne programy budú dostupné do 18. januára 2026. Novinkou tohtoročného podujatia je Domček veľkého srdca, v ktorom bude časť výťažka z predaja určená na liečbu najmladších spoluobčanov.
Podujatie otvorila členka Mestskej rady pre kultúru Maja Čeremidžićová-Šainovićová a ako povedala, Mesto Nový Sad zabezpečilo počas celého trvania podujatia bezplatný kultúrny program, ktorý návštevníkom ponúka spojenie korčuľovania, spoločenských stretnutí a rozmanitého obsahu.
„Mesto Nový Sad je hrdé na to, že podporuje programy ako Ľadový les, ktoré obohacujú kultúrnu ponuku a rozvíjajú turizmus v našom meste počas sviatočného obdobia. Teší ma, že aj túto sezónu môžeme podporiť kvalitný obsah a stretnutia našich spoluobčanov v nádhernom prostredí Dunajského parku,“ uviedla Čeremidžićová-Šainovićová.
Súčasťou podujatia je aj zimný bazár s lokálnymi výrobcami potravín, sladkostí a delikates, ale aj umelcami a remeselníkmi. Program podujatia zahŕňa bezplatné animácie pre deti, divadelné predstavenia, koncerty, edukačné a gastronomické dielne, ako aj výstavy. Tradične bude 31. decembra organizovaný detský silvestrovský program.
Informácie o termínoch korčuľovania, cenník a všetky ďalšie podrobnosti si nájdu návštevníci na webovej stránke Ledena šuma alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.