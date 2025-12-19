Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyhlásil, že vie, čo sa deje so spoločnosťou NIS, a vyjadril nádej, že sa podarí nájsť spoločné riešenie.
„Vieme, čo sa deje so spoločnosťou NIS. Máme medzištátnu dohodu a vychádzame z toho, že priateľské srbské vedenie na to bude brať ohľad. Máme predstavu o tom, akým smerom chceme spoločne napredovať. Pracujeme na tom a verím, že nájdeme potrebné riešenie,“ uviedol ruský prezident podľa agentúry Sputnik.
Putin ďalej dodal, že bez ohľadu na vonkajšie snahy o zlepšenie vzťahov pokračuje sankčný tlak ako spôsob demonštrácie sily, informuje servis Russia Today.