Na 12. zasadnutí aktuálneho zloženia ZO Kovačica dňa 18. decembra pred výborníkmi bolo 31 rokovacích bodov. Zasadnutie viedol predseda ZO Kovačica Jaroslav Hrubík.
Pri prvom bode šlo o návrh Rozhodnutia o rozpočte Obce Kovačica na rok 2026 a Kádrového plánu na rok 2026. Ohľadom obecného rozpočtu vypracovaný je prehľad určených príjmov a výdavkov, ako aj plánovaných investícií. Ako sa uvádza v zdôvodnení, celkovo ide o finančné prostriedky vo výške 1 184 020 213 dinárov.
Výborníci schválili aj Plán práce Štábu pre mimoriadne situácie na území Obce Kovačica na rok 2026, ktorého vedúcim je predseda Obce Kovačica Petar Višnjički. Na zasadnutí bola za novú úradujúcu riaditeľku Domu kultúry v Uzdine vymenovaná Irina Daniela Raduová.
Väčšinu rokovacích bodov tvorili správy o činnosti a finančné správy miestnych spoločenstiev a verejných komunálnych podnikov z územia Obce Kovačica.
Všetky návrhy rozhodnutí a správy boli schválené hlasmi väčšiny výborníkov.