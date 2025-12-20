1355 – zomrel srbský cisár Štefan Dušan, syn kráľa Štefana Dečanského, srbského kráľa v rokoch 1331 až 1346.
1582 – vo Francúzsku bol prijatý gregoriánsky kalendár.
1590 – zomrel francúzsky lekár, zakladateľ modernej protetiky Ambroise Paré, prezývaný otcom novodobej chirurgie.
1626 – uhorský kráľ Ferdinand II. a sedmohradské knieža Gabriel Betlen uzavreli v Bratislave nové prímerie na základe mikulovského mieru.
1860 – Južná Karolína je prvým z 11 južných otrokárskych štátov, ktoré sa oddelili od Spojených štátov, čím sa začala štvorročná americká občianska vojna, ktorá sa začala v roku 1861.
1892 – v americkom meste Syracuse patentovali automobilovú pneumatiku.
1944 – sovietske lietadlá podnikli útok na Nitru, Zvolen, Brezno a Prešov.
1987 – filipínsky trajekt Doňa Paz a tanker Vector sa zrazili medzi Manilou a filipínskym ostrovom Leyete, pri následnom požiari zahynulo až 4 375 pasažierov. Trajekt bol registrovaný na prepravu najviac 1 500 osôb.
1989 – americké vojská začali ozbrojenú intervenciu v Paname.
1992 – v prvých voľbách s viacerými stranami bol za prezidenta Srbska zvolený Slobodan Milošević a v Čiernej Hore získali najviac hlasov Momir Bulatović a Branko Kostić. Bulatović zvíťazil v druhom kole.
1998 – Američanka nigerského pôvodu Nkem Chukwu porodila osemčatá, prvý takýto známy prípad.
2000 – Zväzová republika Juhoslávia sa stala členom Medzinárodného menového fondu a Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).