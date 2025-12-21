Výročný koncert Novoročná estráda pokračoval v sobotu 20. decembra o 18.00 h vo veľkej sále Kultúrneho centra Kysáč.
Prítomných na úvod pozdravili a privítali moderátorka Anna Asodiová a riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový. Ochotníci Kultúrneho centra – tanečníci folklórnych skupín Vienok, Vreteno a Vreteno seniori, ženská spevácka skupina, ako aj početní speváci, predviedli bohatý kultúrno-umelecký program, za čo ich obecenstvo odmenilo veľkým potleskom. Tanečníkov a spevákov aj dnes večer sprevádzal orchester pod vedením Ondreja Maglovského. Na záver programu nechýbala ani bohatá tombola, ktorú mali na starosti tanečníci FS Vreteno. Novoročnú estrádu vyfinancovala Správa pre kultúru Mesta Nový Sad, ale ruky k dielu priložili aj organizátori estrády, ochotníci KC Kysáč, ako aj početní sponzori.