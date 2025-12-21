Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes pred Palácom Srbsko za najvyšších štátnych pôct privítal prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorý sa nachádza na dvojdňovej oficiálnej návšteve Srbska.
Prezidentovi Slovenskej republiky bol pripravený slávnostný privítací ceremoniál za zvukov štátnych hymien oboch krajín a s čestnou strážou Gardy Ozbrojených síl Srbska.
Privítania sa zúčastnili aj ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová, minister obrany Bratislav Gašić, minister zdravotníctva Zlatibor Lončar a minister cestovného ruchu a mládeže Husein Memić.