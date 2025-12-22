V nedeľu 21. decembra Slovenská evanjelická cirkev v Kysáči v chráme Božom usporiadala Koncert duchovných piesní.
Hneď na začiatku všetkých prítomných a hostí privítal domáci pán farár Vladimír Lovás a na úvod ozrejmil, že primárnym cieľom koncertu je spevom viacerých zborov, teda viacerých národov, ktoré sa včera večer sústredili na jednom mieste, ako jeden, chváliť spolu Boha. Druhý dôvod organizovania tohto koncertu, zdôraznil kysáčsky pán farár, je humanitárny: zbierka dobrovoľných príspevkov, ktorá bola uskutočnená v rámci tohto duchovného koncertu, bude usmernená na finančnú pomoc deťom z kysáčskeho cirkevného zboru.
Početným prítomným sa svojimi repertoármi piesní predstavili: domáci spevokol SEAVC, ktorý dirigovala Ľudmila Berediová-Stupavská, a hosťujúce spevokoly: Komorný zbor Zvony pod vedením Dr. Juraja Súdiho a spevokol cirkevného zboru z Pivnice, ktorý viedla Anna Stojnevová. Predstavilo sa i dueto Ľudmila Berediová-Stupavská a Dr. Juraj Súdi s repertoárom duchovných piesní, ktoré spievali pred 35 rokmi.
Na záver programu všetky tri spevokoly spolu s prítomnými zaspievali pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi.