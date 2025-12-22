Ako aj v mnohých našich prostrediach, v ktorých sa uplynulý víkend konali Vianočné trhy, aj v Novom Sade sa cítila predvianočná atmosféra. V nedeľu 21. decembra sa na nádvorí chrámu Božieho Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Novom Sade konal Vianočný dvor, ako aj Predvianočný koncert v kostole.
Na stánkoch sa predávali koláče, vianočné ozdoby a dekorácie, výrobky z medu, ručne vyrobené šperky, kysáčska sárma, domáca pálenka, ako aj klobásy a iné údeniny. Bolo aj nápojov na zohriatie a predvečerom sa návštevníci mohli aj duchovne pookriať v kostole, kde sa konal Predvianočný koncert. Zorganizovali ho novosadský cirkevný zbor a Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade. Vystúpila staršia ženská spevácka skupina, chór Petra a Pavla z Grécko-katolíckej cirkvi v Novom Sade, Iskričky – deti z Detského folklórneho súboru Šafáriček, ako aj spevokol lalitského cirkevného zboru. Na organe hral Marek Stupavský. Program bol ukončený spoločnými piesňami všetkých účinkujúcich spevokolov. Na záver novosadský farár Branislav Kulík poďakoval všetkým spevákom a ich vedúcim za umelecký zážitok.