Dvadsiaty šiesty výtvarný tábor Makovička sa uskutočnil v sobotu 20. decembra v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.
Tábora sa zúčastnili stáli účastníci z prostredí, ktoré sa každoročne zúčastňujú Makovičky. Počet účastníkov bol limitovaný na štyroch žiakov z každej účinkujúcej školy (do každej dielne po jeden žiak) a jedného výtvarného pedagóga. Tento rok makovičkári boli z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Maglića, Hložian, Pivnice, Silbaša, Kysáča a zo Starej Pazovy.
Organizačný výbor Výtvarného tábora Makovička si naplánoval, že i tentoraz budú tri dielne (maliarska, sochárska a grafická), ktoré sa realizovali v troch učebniach. V dielňach sa pracovalo s rozličným materiálom. Materiál pre prácu bol zabezpečený organizátorom a v prípade, že niekto mal svoje špeciálne náčinie, mohol si ho priniesť.
Prítomných predtým, ako sa dali do práce, pozdravila Daniela Marková a účastníkom popriala tvorivú prácu, nové priateľstvá a pekne strávené chvíle v spoločnej tvorbe a družbe.
Sochársku dielňu viedol Zvonimír Pudelka, maliarsku dielňu mal na starosti Michal Ďurovka a grafickú Emília Valentíková. Pedagógovia v každej dielni v krátkosti vysvetlili o samotných pracovných technikách, akými žiaci potom pracovali.
Po ukončení tvorivej činnosti bol aj spoločný obed a voľné chvíle, kde bolo možné odísť pozrieť si aj Galériu Zuzky Medveďovej, Vianočné trhy v Petrovci, a potom nasledovalo aj vyhodnotenie podujatia a odovzdávanie primeraných darčekov a diplomov.
V kategórii grafikov prvá bola Natalia Takarićová (Hložany), druhá Viktória Čobrdová (Pivnica) a rovnoprávne tretie boli Anja Samardžićová (Kysáč) a Strahinja Malić (Petrovec).
V kategórii maľby prvá bola Rafaela Spindiaková (Hložany), druhá Milana Petkovićová (Kysáč) a tretie miesto si rovnoprávne rozdelili Filip Belička (Silbaš) a Lukáš Červený (Pivnica).
V kategórii sochárov prvé miesto obsadil Luka Adamović (Maglić), druhé Relja Jovanović (Petrovec) a tretie Nina Častvenová (Petrovec) a Sára Kočišová (Stará Pazova).