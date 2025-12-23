V rámci dvojdňovej návštevy slovenskej delegácie sa včera uskutočnilo stretnutie ministerky hospodárstva Adrijany Mesarovićovej so zástupcami slovenskej spoločnosti Tatry Mountain Resorts.
Na stretnutí hovorili o možnostiach investovania tejto spoločnosti do turistických, hotelových a kúpeľných ubytovacích kapacít v Srbsku.
Ministerka Mesarovićová zdôraznila, že štát naďalej pokračuje v realizácii politiky zameranej na prilákanie investícií, posilňovanie ekonomiky a tvorbu nových pracovných miest, a to súbežne s budovaním stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia.