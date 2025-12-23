V Klube pre denný pobyt v Starej Pazove vládla včera slávnostná atmosféra. Stredisko pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova tam zorganizovalo tradičné novoročné posedenie pre deti z pestúnskych rodín.
Pri tejto príležitosti dostali deti do 10 rokov novoročné balíčky, zatiaľ čo starším deťom stredisko rozdelilo finančné vreckové. Túto akciu podporila Obec Stará Pazova. Celkovo bolo odovzdaných 50 novoročných balíčkov a 46 detí dostalo vreckové vo výške 10-tisíc dinárov (v rovnakej hodnote boli pripravené aj balíčky).
Prítomným sa najprv prihovoril Oliver Ristić, úradujúci riaditeľ Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova. V mene lokálnej samosprávy deti, pestúnov a zamestnancov strediska pozdravil Dragan Kantar, námestník predsedu Obce Stará Pazova. Obaja vo svojich príhovoroch zaželali prítomným príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatkov.
Súčasťou programu bolo aj divadelné prestavenie Čarobni bunar želja v podaní hercov Divadla Sanjalište z Belehradu, ktoré pripravili v spolupráci so Strediskom pre kultúru Stará Pazova. Najväčšiu radosť však deťom urobil príchod dedka Mráza, s ktorým sa deti mohli aj odfotiť.