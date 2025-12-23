Vianočno-novoročné trhy v Kovačici sa konali v príjemnej sviatočnej atmosfére v nedeľu 21. decembra. Opäť potvrdili svoj význam ako tradičné kultúrno-spoločenské podujatie obce.
Trhy ponúkli bohatý program, ktorý zahŕňal kultúrno-umelecké vystúpenia detí a miestnych speváckych zborov, koledy, recitácie a hudobné čísla s vianočnou a novoročnou tematikou.
Súčasťou trhov bola aj prezentácia remeselných a umeleckých výrobkov, vianočných dekorácií, tradičných suvenírov a domácich špecialít. Návštevníci mali možnosť podporiť miestnych tvorcov a vychutnať si pravú sviatočnú atmosféru.
Podujatie prilákalo veľký počet návštevníkov z Kovačice i okolia a vytvorilo priestor na stretávanie sa, upevňovanie tradícií a vzájomnú spoluprácu. Trhy prispeli k oživeniu kultúrneho života obce a dôstojne uzavreli kalendárny rok v duchu radosti, pokoja a spolupatričnosti.
V tento deň Kovačicou prešiel aj dedko Mráz, ktorý po obchôdzke Kovačice dorazil na námestie, kde prebiehali Vianočno-novoročné trhy. Pod organizáciu sa podpísala Turistická organizácia Obce Kovačica.