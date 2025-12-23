Vo veľkej sieni farského úradu v Padine sa včera uskutočnil Vianočný koncert mladých talentov, na ktorom vystúpili žiaci Základnej hudobnej školy Jovana Bandura. Podujatie sa konalo už tretí rok zaradom, čím si postupne buduje svoju tradíciu.
Deti od prvého po šiesty ročník hudobnej školy predviedli vianočné piesne aj diela klasických skladateľov. V úvode sa prítomným prihovoril farár Slađan Daniel Srdić, senior banátsky, a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Padine Zlatko Šimák, ktorý bol organizátorom koncertu.
Na koncerte vystúpilo 19 mladých hudobníkov. Diváci si mohli vypočuť harfu, klavírne sóla a duety, ako aj sólový spev. Zaznelo spolu 27 skladieb a hudobníkov pripravili profesorky Mariana Marčeková-Valentová, Andrea Sabová, Jelena Grbićová a Svetlana Birková.
Záver patril spoločnej piesni Tichá noc za sprievodu orchestra pod vedením Vladimíra Halaja. Deti si na konci odniesli vianočné balíčky, ktoré im ako poďakovanie odovzdali Mariana Marčeková-Valentová a Zlatko Šimák.