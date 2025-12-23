Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal na rozlúčkovú návštevu veľvyslanca Japonska v Srbsku Akiru Imamuru, ako aj veľvyslanca Ukrajiny Volodymyra Tolkača.
V stretnutiach prezident poďakoval veľvyslancom za ich angažovanosť počas mandátu a za spoluprácu s inštitúciami v našej krajine.
Počas rozhovoru s japonským veľvyslancom si vymenili názory na globálne výzvy, ako aj na konkrétne možnosti posilnenia hospodárskych a investičných väzieb, inovácií, digitalizácie a infraštruktúry. Diskutovalo sa tiež o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry a vedy.
„Srbsko si mimoriadne cení dlhodobé partnerstvo a principiálny prístup Japonska, ako aj dôveru, ktorú japonské spoločnosti a inštitúcie prejavujú voči Srbsku,“ uviedol prezident Vučić.
Veľvyslancovi Tolkačovi vyjadril najlepšie želania do jeho ďalšej profesionálnej práce a presvedčenie, že vzťahy medzi Srbskom a Ukrajinou sa budú aj v nasledujúcom období naďalej rozvíjať v prospech občanov Ukrajiny a Srbska.