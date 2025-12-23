Národné zhromaždenie dnes prijalo závery k správe Európskej komisie (EK) o Srbsku za rok 2025. V dokumente sa uvádza, že parlament považuje Európsku úniu za najdôležitejšieho strategického, politického a hospodárskeho partnera Srbska.
Predsedníčka parlamentu Ana Brnabićová po hlasovaní o tomto bode programu uviedla, že ju prekvapilo, že proeurópska opozícia za tieto závery nehlasovala.
V prijatých záveroch sa uvádza, že parlament podporuje stanovisko EK o potrebe ďalšieho úsilia a politického odhodlania pri pokračovaní a prehlbovaní reforiem, najmä v oblasti právneho štátu. Zároveň víta už zrealizované reformy. Národné zhromaždenie podľa dokumentu silne podporuje vládu, ktorá je zodpovedná za vedenie a koordináciu prístupových rokovaní Srbska k EÚ, predovšetkým v záujme svojich občanov a posilňovania inštitúcií.
V jednom zo záverov sa tiež uvádza, že parlament s pozornosťou berie na vedomie odporúčanie Európskej komisie, podľa ktorého je pre zrýchlenie vyjednávacieho procesu nevyhnutná jasne artikulovaná politická vôľa a zlepšenie verejného naratívu o Európskej únii.