1524 – zomrel portugalský moreplavec Vasco da Gama.
1616 – zomrel v Bytči palatín, protiturecký bojovník a laická hlava evanjelickej cirkvi v Uhorsku Juraj Turzo.
1814 – Mierovou zmluvou z Gentu sa skončila vojna medzi Britániou a USA.
1818 – Rakúšan Franz Xaver Gruber zložil vianočnú pieseň Tichá noc.
1906 – Kanaďan Reginald Fesseden uskutočnil prvý rádiový prenos hudby.
1918 – rozhodnutím Najvyššej rady dohodových vojsk bola určená demarkačná čiara medzi Slovenskom a Maďarskom.
1944 – v Novom Sade začal vychádzať denník Szabad Vajdaság, noviny maďarskej národnostnej menšiny v Juhoslávii, ktoré boli v septembri 1945 premenované na Magyar Szó.
1951 – kráľ Idris I. vyhlásil nezávislosť Líbye.
2008 – predstavitelia Srbska a Ruska podpísali v Moskve balík dohôd o energetickej spolupráci, ktorý zahŕňal predaj Ropného priemyslu Srbska (NIS) a dohody o výstavbe plynovodu Južni tok a zásobníka plynu Banatski Dvor.