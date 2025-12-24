Členka Mestskej rady pre kultúru Maja Čeremidžićová-Šainovićová sa spolu s predsedníčkou Pokrajinskej vlády Majou Gojkovićovou zúčastnila na prehliadke prác zaslaných do verejnej súťaže na ideové riešenie pamätníka Milevy Marićovej-Einsteinovej. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné odhalenie tabule s novým názvom amfiteátra Mileva Marić-Einstein vo Vedecko-technologickom parku.
Čeremidžićová-Šainovićová zdôraznila, že Mileva Marićová-Einsteinová významne prispela k svetovej vede a že Nový Sad je hrdý na to, že spolu s Pokrajinskou vládou podniká konkrétne kroky na afinitu jej diela a dedičstva.
„Mileva Marićová-Einsteinová je osobnosť, ktorej životná a vedecká cesta symbolicky spája tieto priestory so samotným centrom svetovej vedy. Je súčasne zakotvená v našom kultúrnom dedičstve a zapísaná do trvalých hodnôt svetovej vedy. Jej prínos k rozvoju modernej vedy je nemerateľný a našou morálnou i civilizačnou povinnosťou je trvalo uchovať jej meno a dielo pred zabudnutím a dôstojne ho odovzdať budúcim generáciám,“ uviedla Čeremidžićová-Šainovićová.
V záverečnej časti programu boli predstavené ideové riešenia zaslané do verejnej súťaže na pamätník Milevy Marićovej-Einsteinovej, ktorá bola vypísaná na základe rozhodnutia Zhromaždenia Mesta Nový Sad pri príležitosti 150. výročia jej narodenia. Pamätník bude umiestnený na Belehradskom nábreží. Prostriedky na zhotovenie a postavenie pamätníka zabezpečí AP Vojvodina, zatiaľ čo mesto Nový Sad bude financovať úpravu a údržbu lokality. Do súťaže prišlo päť prác, pričom prvú cenu získal Goran Čpajak.