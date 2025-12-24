Flamingos – Online slovenská škola organizuje súťaž na tému Ako oslavujete slovenské Vianoce tam, kde žijete?
Záujemcovia môžu zachytiť sviatočný stôl, výzdobu, tradície alebo koledy.
Fotky alebo videá možno zaslať na e-mail: info@flamingosschool.com, cez FB / Instagram.
Zúčastniť sa možno v týchto súťažných kategóriách: najlepšie hudobné / recitačné predstavenie; najkrajšia vianočná výzdoba; najlepšie predstavenie slovenských tradícií.
Najlepšie fotky a videá získajú ceny.
Fotky a videá treba zaslať najneskoršie do 27. decembra. Vyhodnotenie bude 29. decembra.