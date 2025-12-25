Vo vysunutom oddelení krčedinskej ZŠ 22. júla v Slankamenských Vinohradoch sa od začiatku decembra všetko nesie v znamení sviatkov.
Už začiatkom mesiaca dvaja žiaci, Katarína a Marko Domoniovci, písali list Mikulášovi, ktorý ich 8. decembra prekvapil a nechal im pod stromčekom darčeky.
Od 19. decembra prebiehala na úrovni školy súťaž o najkrajšie vyzdobenú učebňu, a to v dvoch kategóriách (nižšie a vyššie ročníky). Učebňa v Slankamenských Vinohradoch, v ktorej sa pod vedením učiteľky Martiny Fábryovej zo Starej Pazovy učia dvaja žiaci, získala špeciálnu pochvalu, čo im veľa znamenalo. Prvé ceny napokon získali žiaci 2. 1 a 7. 1 triedy, ktorí boli odmenení nástennými hodinami.
V utorok 23. decembra v škole v Krčedine usporiadali humanitárny jarmok, na ktorom sa zúčastnili i žiaci s učiteľkou Fábryovou, ktorá nám povedala, že na jarmoku vládla veselá atmosféra a podarilo sa im predať takmer všetko, čo si pripravili.
Veľké prekvapenie prišlo počas tretej hodiny, keď ich navštívil dedko Mráz. Žiakom rozdal novoročné balíčky, podobne ako to urobil aj v ostatných nižších ročníkoch tejto základnej školy.